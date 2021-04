Corsa Champions, Condò: "Non è solo Juve contro Milan. La Lazio sta volando"

La gara tra Juventus e Milan del 9 maggio sarà uno spareggio Champions? “Sì, se una squadra vince lo scontro diretto va a +3 - dice Paolo Condò sulle frequenze di Sky - il calendario è difficile da interpretare, ci sono partite abbordabili e altre all’apparenza più complicate. Per esempio il Cagliari alla penultima può essere molto tosta. Noi analizziamo come se Juve e Milan dovessero andare sicuramente, ma la Lazio… Atalanta e Napoli sono andate, ma la Lazio, a parte che mi ha impressionato contro il Milan, sta volando. Dandole la vittoria nel recupero è come se avesse tre punti in più e quindi è a due da loro”.