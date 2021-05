Corsa Champions, Milan e Napoli padroni del proprio destino. Juve dietro nella classifica avulsa

La Champions è tutta nelle mani e soprattutto nei piedi di Milan e Napoli. Rossoneri e azzurri sono infatti, come noto, padroni del proprio destino: battendo, rispettivamente, Atalanta e Verona nell’ultimo turno di campionato (qui il programma) accederebbero alla prossima edizione della massima competizione continentale. In caso di pareggio di una delle due, però, alla Juventus basterebbe battere il Bologna per scavalcarla. Nel caso pareggiassero entrambe, e quindi chiudessero entrambe a 77, avanti ci sarebbe il Milan, in vantaggio negli scontri diretti con la squadra di Gattuso. E nell’ipotesi di arrivo di tutte e tre a pari punti? Piuttosto improbabile (vorrebbe dire Milan e Napoli sconfitte da Atalanta e Verona, con la Juve fermata dal pari col Bologna), ma non impossibile: nel caso, le porte dell’Europa che conta si aprirebbero per Pioli e Gattuso, in vantaggio su Pirlo rispettivamente nella classifica avulsa dettata dagli scontri diretti e per differenza reti generale.

La classifica

Milan 76

Napoli 76

Juve 75

Il prossimo turno

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Verona

Gli scontri diretti

Juventus-Napoli 2-1

Napoli-Milan 1-3

Milan-Juventus 1-3

Napoli-Juventus 1-0

Milan-Napoli 0-1

Juventus-Milan 0-3

Classifica Milan-Napoli negli scontri diretti Milan 3 (DG +1)

Napoli 3 (DG -1)

Classifica Milan-Juventus negli scontri diretti

Milan 3 (DG +1) Juventus 3 (DG -1)

Classifica Napoli-Juventus negli scontri diretti

Napoli 3 (DG 0)

Juventus 3 (DG 0)

La classifica complessiva negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti

Milan 6 (DG +2)

Napoli 6 (DG -1)

Juventus 6 (DG -1)

La differenza reti generale al momento

Napoli +45

Milan +31

Juventus +36