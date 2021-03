Corvino: "Con me la Fiorentina non ha mai sofferto così. Spero che i viola si riprendano"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato a Radio Sportiva delle difficoltà dei viola in questa stagione: "Al tempo del mio secondo ciclo a Firenze non c'era tanto entusiasmo nell'ambiente, ma fino a gennaio nell'ultimo anno eravamo ancora in corsa per l'Europa. Mai mi sono trovato a vivere un campionato di sofferenza fin dall'inizio come adesso, ma per questioni d'affetto spero che la Fiorentina riesca a riprendersi presto".