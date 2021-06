Corvino: "Per Milenkovic la 'mia' Fiorentina rifiutò 40 milioni. Così ho preso Vlahovic..."

Nel corso di una lunga intervista concessa ai taccuini di 'Tuttosport', il dirigente Pantaleo Corvino, ora al Lecce ma con un lungo trascorso alla Fiorentina, ha parlato di Milenkovic e Vlahovic, stelle dell'attuale viola che lui ha portato a Firenze: "Li considero due conferme - ha detto -. Per Milenkovic, a gennaio della mia ultima stagione alla Fiorentina, i Della Valle rifiutarono 40 milioni di euro più bonus dal Manchester United. Per Vlahovic invece spaventai il mio club quando nel 2017, per un ragazzo del 2000 extracomunitario e non ancora tesserabile, pagai anticipatamente 1.5 milioni di euro al Partizan per chiudere subito la trattativa. Al momento della firma il padre di Vlahovic mi disse: 'Direttore, sono sicuro che stai portando a Firenze il nuovo Batistuta'. Rivolgendomi anche alla madre, risposi: "Beh, io ero convinto invece di aver portato a casa un nuovo Luca Toni'. Ci fu una risata generale. Eravamo in una stanza d'albergo, lo ricordo come se fosse oggi".