Corvino su Vlahovic: "Fiorentina con poca forza contrattuale. Cessione fisiologica"

L'ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino, oggi responsabile dell'area tecnica al Lecce, torna sulla cessione di Dusan Vlahovic (da lui portato a Firenze) alla Juventus: "Non c'è mai un vincitore o un perdente - ha spiegato a Radio Sportiva -, gli affari si fanno in due, sempre. La Juve a quelle cifre ha preso un campione: possono sembrare tanti soldi, ma tenendo conto dell'età in futuro potrebbe valere molto di più. La Fiorentina aveva poca forza contrattuale, con altri parametri a queste condizioni non lo aveva mai ceduto. Non posso giudicare il fatto che l'abbiano venduto a gennaio ma l'addio era una dinamica fisiologica".