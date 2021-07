Corvino: "Volevo Zakaria già alla Fiorentina. Con uno come Spalletti potrebbe fare meglio"

vedi letture

Retroscena di mercato legato a Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Moenchengladbach accostato anche al Napoli, raccontato da Pantaleo Corvino, oggi direttore dell'area tecnica del Lecce. Il dirigente è intervenuto così a Radio Marte: "Giocatore di struttura e fisicità, sa giocare benissimo dietro la linea della palla e ha un senso di posizionamento straordinario. Se il Napoli cerca un giocatore con quelle caratteristiche lui è in evoluzione. C’eravamo interessati con la Fiorentina ma costava tanto e andò in Germania. Ha ancora grossi margini di crescita, con uno come Spalletti potrebbe fare meglio”.