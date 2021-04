Cosmi: "Così è frustrante, ora il Crotone chiuda il campionato in maniera dignitosa..."

L'allenatore del Crotone Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di 'Sky' dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria: "Da qui alla fine mi aspetto di chiudere dignitosamente, con qualche punto. Se non fai punti diventa davvero frustrante, non meritavamo tutte queste sconfitte per quello che s'è visto in campo. Facciamo errori troppo gravi per questa categoria, abbiamo delle colpe, ma non ci sono episodi che ci riabilitano".

Il Crotone dopo 32 giornate ha 15 punti, meno della metà del Benevento quartultimo in classifica.