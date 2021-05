Costacurta: "Stasera vedo favorita l'Atalanta. Vedo Pirlo lontano dalla Juventus"

Alessandro Costacurta vede favorita l'Atalanta per la gara di questa sera al Mapei Stadium che assegnerà la Coppa Italia. Questo il pensiero sul match dell'ex difensore, collegato con lo studio di 'Sky': "Per me esiste una favorita ed è l'Atalanta. L'ha dimostrato durante tutto l'anno, ha punti in più della Juve, e ha fatto meglio soprattutto nell'ultimo periodo. E' tornata la macchina da guerra che è sempre stata negli ultimi tre anni nel girone di ritorno. Poi il poter alzare la coppa crea un po' di tensione in giocatori non abituati e questo può inficiare la loro prestazione. Ma comunque vedo favorita l'Atalanta".

Sulla possibile conferma di Andrea Pirlo, questo il pensiero di Costacurta: "Credo i giochi siano già stati fatti, sinceramente. Il quarto posto e due Coppe potrebbero spostare gli equilibri, queste ultime tre gare potrebbero spostare il giudizio ma io oggi lo vedo lontano da Torino", ha detto.