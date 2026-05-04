Cremonese, Mussolini: "Concentrazione e cattiveria per vincere la partita"
TUTTO mercato WEB
"Dobbiamo continuare così. E' una partita molto importante, serve una Cremonese cattiva che faccia di tutto per portare a casa il successo". Questo il laconico commento di Romano Floriani Mussolini ai microfoni di DAZN a ridosso dell'inizio della ripresa. Ricordiamo che l'esterno ex Juve Stabia, schierato con frequenza da Giampaolo nelle ultime settimane, è di proprietà della Lazio e potrebbe essere riconfermato dai biancocelesti nella prossima stagione.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
TMWCagliari, Mazzitelli: "Che continuità Palestra, avrà un grande futuro. Pisacane? Parlano i risultati"
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Cagliari, Mazzitelli: "Che continuità Palestra, avrà un grande futuro. Pisacane? Parlano i risultati"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile