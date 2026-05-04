Cremonese, Mussolini: "Concentrazione e cattiveria per vincere la partita"

"Dobbiamo continuare così. E' una partita molto importante, serve una Cremonese cattiva che faccia di tutto per portare a casa il successo". Questo il laconico commento di Romano Floriani Mussolini ai microfoni di DAZN a ridosso dell'inizio della ripresa. Ricordiamo che l'esterno ex Juve Stabia, schierato con frequenza da Giampaolo nelle ultime settimane, è di proprietà della Lazio e potrebbe essere riconfermato dai biancocelesti nella prossima stagione.