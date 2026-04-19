Cremonese, Floriani Mussolini: "Ci manca fortuna ma le statistiche non mentono: meritavamo noi"

L'esterno della Cremonese Romano Floriani Mussolini è intervenuto nella zona mista dello Zini al termine della gara pareggiata per 0-0 contro il Torino. Queste le sue parole riprese dalla redazione di CuoreGrigiorosso.com.

Qual è il vostro stato d'animo?

"Sicuramente è un pareggio amaro, meritavamo nettamente la vittoria come dimostrano le statistiche. Non ho ancora rivisto il gol annullato, ma l’impressione è che fosse regolare. C’è amarezza ma dobbiamo andare avanti con fiducia, ripartiamo dalla buona prestazione di oggi".

C'è stata più spensieratezza nella ripresa?

"Esatto, il mister ci chiede sempre di giocare con coraggio e l’abbiamo dimostrato. Penso sia una aspetto positivo sul quale lavorare".

Come si trova nel ruolo di esterno di centrocampo?

"Il mister vuole un calcio propositivo, ci chiede di sfruttare le nostre caratteristiche. Io sono un giocatore di gamba e cerco sempre di attaccare la profondità sulla fascia, avere la fiducia del mister fa molto piacere".

Cosa è mancato oggi?

"Forse un po’ più di fortuna, se fai 14 tiri è lecito aspettarsi il gol. Nel secondo tempo siamo anche entrati in campo con più cattiveria".

Vi salvate?

"L’obiettivo è quello e ce la stiamo mettendo tutta. Ci crediamo al 100%, così come ci credono i tifosi. Per riuscirci servirà grande coraggio, come dice sempre il mister".