Cremonese, Floriani Mussolini: "Per me il gol è buono. Con Giampaolo mi trovo molto bene"

“Ho rivisto poco fa le immagini del gol annullato, secondo me era regolare e c’è dispiacere perché avremmo portato a casa una vittoria importante. Io dico che ci salviamo: il nostro obiettivo è questo e daremo tutto per mantenere la categoria. L’impatto di Giampaolo? Col mister mi sto trovando bene, è un allenatore fautore di un calcio propositivo e offensivo e io credo di avere le caratteristiche adatte per dare una mano”. Queste le parole di Floriani Mussolini, esterno della Cremonese, ai microfoni di DAZN.