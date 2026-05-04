Lazio, oggi Floriani Mussolini sarà avversario: a giugno può arrivare il riscatto della Cremonese
Si chiude oggi la 35^ giornata di Serie A e per la Lazio è inevitabile pensare già alla finale di Coppa Italia: prima però c'è una Cremonese da affrontare con serietà, visto che gli avversari vanno a caccia di punti salvezza importantissimi, complice anche il successo del Lecce. Contro la Lazio dovrebbe scendere in campo dal primo minuto o a gara in corso anche Romano Floriani Mussolini.
Il terzino è di proprietà dei biancocelesti, ma la squadra lombarda può riscattarlo a fine stagione per cinque milioni di euro. Un’operazione che probabilmente andrà in porto anche in caso di retrocessione, fa sapere oggi La Repubblica nella sua edizione romana.
Per il laterale in stagione 25 presenze e due assist, alla sua prima annata in Serie A: oltre 1000 minuti avuti tra Davide Nicola e Marco Giampaolo, i due allenatori che hanno abitato la panchina della Cremonese.
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