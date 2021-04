Crisi Milan, Gazzetta: "Difficoltà netta: i piani Champions ora si complicano"

Il Milan è in difficoltà nera e il processo è aperto su tutti i media dopo i 3 gol presi dalla Lazio. "Una doppietta di Correa e un gol di Immobile stendono i rossoneri, che in un colpo solo vengono superati dall’Atalanta e raggiunti da Napoli e Juve", titola Gazzetta.it. "Un risultato che ridà linfa ai biancocelesti in chiave Champions e allo stesso tempo complica maledettamente i piani rossoneri. Dopo questo turno di campionato il Diavolo viene superato dall’Atalanta e viene raggiunto a quota 66 punti da Napoli e Juve, anche se in termini stretti di regolamento ora come ora figura quinto (ovviamente un posizionamento parziale, in attesa degli altri scontri diretti). Una lotta per le prime quattro posizioni sempre più aperta, con un Milan che appare in difficoltà sempre più netta".