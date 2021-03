Cristiano Ronaldo miglior calciatore della Serie A 19/20: "Impossibile senza disciplina"

Cristiano Ronaldo, intervenuto durante il Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare migliori calciatori e calciatrici della scorsa stagione, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo aver ricevuto il titolo di miglior calciatore della Serie A 2019/20: "È stato un anno strano, un anno che nessuno sperava, però a livello personale e di squadra è stato un anno positivo. Abbiamo vinto il campionato, all'inizio giocare negli stadi vuoti è stato difficile, però il nostro obiettivo era viuncere il campionato e ce l'abbiamo fatta. La Champions ci è sfuggita ma il calcio è così. E' stato un anno positivo e strano al tempo stesso. Il gol contro la Sampdoria? E' stato il mio più gol di testa più bello, sicurissimo".

"Voglio ringraziare i miei compagni perché senza loro non sarebbe stato possibile, grazie ai calciatori che hanno votato per me, mi sento molto fortunato. Penso che la fiducia, la costanza, la passione, sono il segreto per continuare a godersi il calcio. Questo è l'aspetto più importante: per sentirmi motivato questi elementi devono coesistere, altrimenti non è possibile giocare a questo livello con 35, 36, 37 o 40 anni, senza una disciplina così grande"