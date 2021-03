Cristiano Ronaldo non ha digerito le voci: il portoghese rifiuta l'intervista dopo Cagliari-Juve

Non basta neanche una tripletta (messa a segno in appena 32'!) per placare ciò che ha dentro Cristiano Ronaldo: dopo aver deciso la partita in casa del Cagliari con una poderosa tripletta, l'attaccante della Juventus ha rifiutato di parlare ai colleghi di Sky Sport, che lo avevano cercato subito dopo il triplice fischio per avere qualche dichiarazione a caldo. Gesto di stizza? Con ogni probabilità, CR7 non ha digerito le polemiche nate sul suo conto dopo l'eliminazione col Porto, e le voci di mercato che lo accostano a un possibile ritorno nel Real Madrid.