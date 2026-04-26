Cross di Da Cunha e colpo di testa vincente di Douvikas: Como già avanti 1-0 sul Genoa
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Parte forte il Genoa ma è il Como a passare in vantaggio al "Ferraris". La squadra di Cesc Fabregas si porta sull'1-0 grazie ad un cross al bacio di Da Cunha dal versante destro del campo per Anastasios Douvikas abile a svettare su Otoa e a trafiggere di testa Bijlow.
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