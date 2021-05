Crotone-Fiorentina, le formazioni ufficiali: dal primo minuto c'è Maxi Olivera

Queste le formazioni ufficiali di Crotone-Fiorentina, anticipo della 38^ giornata di campionato. Mister Cosmi vuole onorare l'ultima in A per il Crotone e sceglie praticamente la formazione tipo. Anche la Fiorentina schiera i suoi titolari, con qualche sorpresa dovuta a squalifiche e acciacchi. In porta ancora Terracciano, in difesa problemi per Igor: al suo posto c'è Maxi Olivera.

CROTONE (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; P. Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, M. Olivera; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.