Crotone, proposto il difensore Agustin Rogel del Tolosa: valutazioni in corso

Il Crotone in queste ore sta valutando il nome di Agustin Rogel per rinforzare la sua difesa. Il difensore uruguaiano classe '97, che non ha quasi mai giocato nella prima parte di stagione con la maglia del Tolosa, potrebbe arrivare in Italia in queste ultime ore di calciomercato.

Proposto anche al Bologna, che però non è interessato, Rogel già in passato fu vicino al trasferimento in Italia, prima al Lecce e poi allo Spezia. Crotone e Tolosa in queste ore stanno valutando il da farsi, il giocatore ha già detto sì a un trasferimento nel club pitagorico.