Ufficiale L'ex obiettivo del Lecce Rogel si trasferisce all'Inter. Ma non a quella di Inzaghi

Piaceva da anni al Lecce, ma il suo futuro sarà in Brasile. Agustin Rogel, difensore uruguaiano in forza all'Hertha Berlino, saluta infatti la capitale tedesca con la formula del prestito per accasarsi - almeno per una stagione - tra le fila dell'Internacional (in Brasile anche detto "Inter"). Classe 1997, il centrale ha vestito la maglia della Nazionale maggiore del suo Paese.

Di seguito l'annuncio ufficiale.