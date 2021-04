Crotone-Sampdoria 0-1, le pagelle: Thorsby giganteggia in mediana, serata storta per Messias

vedi letture

Crotone-Sampdoria 0-1 (53' Quagliarella)

Cordaz 6,5 - Un paio di ottime parate sui tiri di Quagliarella e Gabbiadini. Sul gol non ha colpe. Come sempre uno dei migliori.

Djidji 6 - Qualche errore ma tiene botta. Distratto in qualche occasione ma prestazione comunque positiva. (dal 93' Riviere s.v.)

Magallan 6 - Anche lui come il compagno di reparto se la cava. Spesso usa il fisico e un po' di malizia. Non commette particolari errori.

Luperto 5 - Gioca una buona partita fino all'errore che regala il pallone a Gabbiadini e porta al gol vittoria di Quagliarella. Un errore, purtroppo per lui, decisivo. (dal 63' Golemic 6 - Entra bene in partita e non commette errori)

Pereira 6 - Alterna le due fasi discretamente. Si gestisce e gioca una buona partita fino al momento del cambio. (dal 64' Di Carmine 5,5 - Prova a scuotere l'attacco ma viene servito poco e male. Non incide ma non per colpa sua).

Zanellato 6,5 - Una palla geniale per Simy che il compagno non sfrutta. Per il resto un bel tiro al volo che esce di pochissimo.

Cigarini 5,5 - Rientra dopo un lungo infortunio e paga la sua condizione non ottimale. Non ha grande ritmo ma mette tutto l'impegno finché resta in campo. (dal 64' Molina 6 - Buono il suo ingresso. Mette grinta, corsa e grande voglia).

Henrique 6 - Buona corsa e qualche bella intuizione. Quando c'è da combattere non si tira mai indietro.

Reca 6 - Quando spinge fa male. Nel primo tempo serve un pallone d'oro che Messias spreca. Bello anche l'assist per Zanellato ma la palla finisce alta.

Messias 5,5 - Ci prova in tutti i modi ma stavolta gli manca la lucidità nella conclusione finale. Diversi tentativi ma tutti centrali.

Simy 5 - Si impegna e ha anche un paio di occasioni. Una clamorosa su un bel pallone di Zanellato ma la fallisce a tu per tu con Audero.

Serse Cosmi 5,5 - Il Crotone ci prova ma non è incisivo in avanti. Un paio di occasioni non sfruttate e un errore difensivo che spiana la strada a una Sampdoria non irresistibile.

----

Audero 6,5 - Inoperoso per un tempo. Strappa un pallone pericolosissimo dai piedi di Messias a inizio ripresa e, soprattutto, salva il risultato nel finale sul tentativo da distanza ravvicinata di Simy (complice anche l'errore dell'avversario).

Ferrari 6 - È il meno brillante della retroguardia blucerchiata. Si fa ammonire per un fallo in mezzo al campo e nel secondo tempo la sua prova deve per forza essere più accorta. Il risultato finale è comunque sufficiente.

Tonelli 6 - La coppia difensiva con Colley funziona alla perfezione e la Sampdoria non corre mai grossi pericoli nella propria area. Prestazione ordinata ed efficace, specialmente nel gioco aereo.

Colley 6 - Se due attaccanti col gol nel sangue come Simy e Messias non pungono, il merito è anche suo. Il brasiliano reclama un rigore per una sua presunta trattenuta al 45', ma il signor Paterna lascia correre e nella ripresa il gambiano non sbanda mai.

Augello 6 - Spinge poco così come Ferrari, anche se compensa il tutto con delle ottime diagonali in fase difensiva quando il Crotone prova a infilare la retroguardia doriana.

Candreva 6,5 - È uno dei più attivi della Sampdoria, anche allo "Scida". Il gol del vantaggio nasce non a caso da una sua giocata in profondità e, oltre a questo, sono tantissimi i palloni messi in mezzo dall'ex Inter (Dall'88' Leris s.v.).

Thorsby 6,5 - Giganteggia in mezzo al campo con tanta quantità ma anche qualità. Le palle alte sono tutte sue.

Adrien Silva 6 - Manca il guizzo, ma si muove bene accanto a Thorsby contribuendo alla superiorità in mezzo al campo della formazione di Ranieri.

Jankto 6 - Dialoga bene coi compagni nello stretto, anche se le principali occasioni della Samp arrivano tutte dalla fascia opposta (Dall'89' Keita s.v.).

Gabbiadini 7 - Primo tempo sottotono, nella ripresa si allarga a destra e cambia la partita. Lo 0-1, seppur segnato da Quagliarella, è per tre quarti merito suo. Va vicino al gol personale poco più tardi, ma la sorte non lo premia come meriterebbe.

Quagliarella 7 - Scalda i guanti di Cordaz nel primo tempo, poi lo punisce al volo su magico assist di Gabbiadini nella ripresa. Cerca e sfiora la doppietta, ma Cordaz stavolta gli dice no. Le sue reti in questo campionato, per il momento, restano quindi 11 (Dall'89' Damsgaard s.v.).

Claudio Ranieri 6,5 - La sua Sampdoria vince ancora e supera addirittura il Verona, seppur nel primo tempo dia l'impressione di non voler mai accelerare. Ci pensano così le sue importanti individualità tecniche a sbloccare il risultato e fare la differenza nella ripresa, con l'ottima mossa Gabbiadini largo a destra e tutta l'esperienza di Quagliarella in area di rigore. Vittoria col minimo sforzo per mister Ranieri.