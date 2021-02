CSKA, Chomakov: "Il Bologna ha fatto un gran colpo con Antov. Soprattutto in ottica futura"

Intervistato da Madeinbo.it l’ex centrocampista di Ravenna, Lecce e Boca San Lazzaro e attuale vice allenatore del CSKA Sofia, Krasimir Chomakov ha parlato dell’ultimo arrivato in casa Bologna, il suo connazionale Valentin Antov: “Il Bologna ha fatto un gran colpo soprattutto in ottica futura perché è un giocatore che ha bisogno chiaramente di crescere. Può giocare sia in una difesa a tre sia in una a quattro, anche se secondo me si trova meglio nella prima. Ma può giocare anche davanti alla difesa perché è molto intelligente per l’età che ha e sa usare bene il fisico. - continua Chomakov – Prima di partire gli ho detto che il calcio italiano è molto diverso, non è adatto a tutti e di imparare la lingua e seguire le indicazioni del mister. Sono sicuro che farà bene”.