D'Ambrosio: "Il Bayern è l'unica squadra che ci è stata superiore. Non siamo diventati brocchi"

vedi letture

Danilo D'Ambrosio ha commentato ai microfoni di Mediaset Infinity la sconfitta contro il Bayern Monaco: "Bisogna continuare a lavorare a testa bassa per uscire da questo momento difficile. L'importante è non abbattersi. Ci sono alti e bassi nel calcio e bisogna essere equilibrati. Non siamo brocchi ora come non eravamo fenomeni l'anno scorso, quando abbiamo alzato due trofei. Non dimentichiamo che il Bayern è fra le due-tre squadre che lottano per vincere la Champions. Ogni stagione è una storia a sé, sarebbe da perdenti guardare indietro per creare degli alibi. A mio avviso l'unica squadra che si è dimostrata superiore a noi è stato il Bayern stasera. Con Lazio e Milan c'è vero rammarico perché dovevamo fare meglio. Stasera potevamo concretizzare di più contro un avversario forte".