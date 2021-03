D'Aversa: "Abbiamo avuto un giorno in meno rispetto ai viola per preparare la gara di domani"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha evidenziato in conferenza stampa come i gialloblù abbiano avuto meno tempo rispetto alla Fiorentina per preparare la sfida salvezza di domani. Queste le sue parole in merito: "Ci ritroviamo a prepararla dopo che abbiamo giocato giovedì sera e loro mercoledì. Non deve essere un alibi ma una piccola differenza c'è. Quando si prepara una partita lo si fa per vincerla, è chiaro che con l'Inter era scontato facessimo un'ottima prestazione perché magari si pensava di non avere nulla da perdere, visti i valori. In campo si va sempre per vincere, a prescindere. Ragioniamo sul fatto che sarà difficile e che bisogna ragionare su cosa fare in fase difensiva e in fase offensiva, non scendere in campo con una pressione eccessiva al di sopra della partita".