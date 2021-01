D'Aversa: "Gervinho ancora da valutare. Lazio? Se puntiamo al pari, non giochiamo neanche"

vedi letture

Roberto D'Aversa, nuovo allenatore del Parma, ha commentato anche le condizioni fisiche di Gervinho nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match con la Lazio. "Valuterò fino all'ultimo, si è allenato bene oggi. La partita è importante ma non possiamo permetterci di perdere giocatori, come successo ieri con Laurini. I miei calciatori sono come quelli della Lazio, dobbiamo essere convinti di metterli in difficoltà. L'anno scorso abbiamo fatto una delle migliori partite del campionato, dobbiamo essere positivi e volenterosi. Se pensiamo di prendere un pareggio, non scendiamo manco in campo", le parole del tecnico crociato.