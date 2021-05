D'Aversa: "I tifosi stiano vicini alla squadra. Il Parma tornerà presto in Serie A"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, nella sua conferenza stampa di vigilia dell'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, ha parlato anche della possibilità che possa essere la sua ultima sulla panchina gialloblù: "Sicuramente sarà l'ultima pre-gara di questo campionato. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che lavorano attorno al Parma giorno per giorno, sia in campo che non. Chiaro che quello che mi preme dire è che mi dispiace per l'esito finale, ma credo sia anche normale per chi è qui da diverso tempo e ha fatto qualcosa di importante per uscire dalla situazione particolare in cui il Parma si trovava. C'è dispiacere. Quello che mi sento di dire è che i tifosi continuino a mostrare vicinanza come hanno sempre fatto, per tornare nella categoria che compete a Parma".