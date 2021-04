D'Aversa parla chiaro: "Il motivo per cui sono tornato al Parma è per compiere un'impresa"

Vigilia di campionato per il Parma, con il tecnico Roberto D'Aversa che in conferenza stampa in vista del Milan si è soffermato anche sui motivi del suo ritorno sulla panchina ducale: "Il motivo per cui sono tornato è per compiere un'impresa, salvare la squadra, che aveva qualche difficoltà. Avevo chiesto una compattezza, il campionato di A è aperto, sia per la Champions che per la salvezza. Siamo a 4 punti dal Torino, credo si abbia il potenziale per raggiungere l'obiettivo. In settimana ho letto dei numeri, ma ora è importante fare i numeri. In questo momento dobbiamo ragionare sulla partita di domani, una squadra che ha fatto 37 punti fuori casa. Sarà difficile, ma nel nostro percorso si è lasciato qualche punto che avremmo meritato di portare risultato pieno, ci deve portare a fare risultato anche contro il Milan. Dobbiamo essere volenterosi nel metterli in difficoltà".

