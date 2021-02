Da 26 a 40 mln: il prezzo di Kessié schizza in alto e intanto proseguono i contatti per il rinnovo

Da 26 a 40 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe questo il prezzo attuale del centrocampista rossonero Franck Kessié, diventato un elemento imprescindibile nel gioco di mister Pioli e ormai da diverse settimane in trattativa per rinnovare il contratto (in scadenza il 30 giugno 2022), nonostante i tanti rumors di mercato che arrivano soprattutto da Oltremanica. Nella trasferta di Bologna il talento ivoriano arrivato nel 2017 dall'Atalanta ha festeggiato intanto il settimo gol in stagione, eguagliando il suo personale bottino del 2018-2019. E siamo solo a metà cammino...