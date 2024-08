Da Chiesa a Szczesny: sette epurati di Motta spariti anche dallo store della Juventus

Gli epurati di Thiago Motta sono spariti dallo store della... Juventus. Il club bianconero è passato dalle parole ai fatti e dopo aver annunciato a margine del test di Pescara che tutti i giocatori non presenti in quella occasione - a eccezione dell'infortunato Miretti - erano sul mercato, ha tolto ai tifosi la possibilità di acquistare la loro maglia nello store online. Con due eccezioni: Tiago Djalò e Nicolussi-Caviglia. Gli altri, invece, non sono più presenti nella lista dei calciatori della Juventus con cui è possibile personalizzare le maglie: si tratta di Arthur, Rugani, De Sciglio, Szczesny, Kostic, McKennie e, soprattutto, Federico Chiesa.

Negli scorsi giorni così il nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta ha ufficialmente scaricato Federico Chiesa: "Sì, Chiesa è stato escluso per motivazioni di calciomercato. Sia lui che che gli altri che sono rimasti a Torino, tranne che Fabio Miretti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo dei giocatori forti bravi e che sono abituati a giocare con continuità. La società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni e loro devono cercare delle soluzioni nel più breve tempo per il bene loro, della squadra e il bene per tutti".

E ancora: "Sia per Chiesa che per gli altri è una decisione presa siamo convinti. Adesso dobbiamo preparare bene la stagione con le partite e con gli allenamenti che abbiamo fatto e non c'è niente da aggiungere. Tutto quello che ho detto prima ribadisco".