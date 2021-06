Da Marotta a Ausilio, l'Inter blinda la dirigenza. Zhang rinnova i contratti fino al 2024

vedi letture

Rinnovi in vista in casa Inter. Steven Zhang vuole blindare la sua area sportiva. Non è un mistero infatti che gli uomini mercato nerazzurri siano in scadenza al termine della stagione 2021-2022. Il presidente, che tornerà in Cina la prossima settimana, è intenzionato a chiudere al più presto per i prolungamenti dei contratti di Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e del responsabile del settore giovanile Roberto Samaden fino al 2024. Questo è quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport.