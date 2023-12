Dal sogno alla realtà: all'esordio da titolare in A Yildiz sblocca Frosinone-Juventus

Un esordio da titolare così Kenan Yildiz non poteva nemmeno sognarlo. Il 2005 della Juventus, alla prima dall'inizio con i bianconeri, sblocca la partita contro il Frosinone con un super gol, il primo della sua carriera in Serie A. Una rete impressionante per il diciottenne turco, che chiuso in una gabbia di tre uomini riesce a liberarsi con una giocata da campione e a battere Turati sul primo palo.

La scelta di Allegri porta i suoi frutti: al 12' i bianconeri sono avanti, la firma è quella dell'uomo più atteso, Kenan Yildiz.