Dall'Inghilterra: Juan Mata in scadenza col Man United: ci pensano Roma, Inter e Juventus

Roma, Inter e Juventus pensano al classe '88 Juan Mata. Come riporta Metro, i tre club italiani avrebbero già sondato il terreno con l'entourage del centrocampista spagnolo, attualmente in scadenza di contratto col Manchester United. L'ex Valencia e i Red Devils hanno però un'opzione per rinnovare l'accordo per un'altra stagione, scenario che costringerà quindi le due parti a sedersi a un tavolo e decidere il da farsi prima del prossimo 30 giugno.

Tra prolungamento annuale ed eventuale addio, con un occhio anche alla Serie A: il futuro di Juan Mata oggi resta tutto da scrivere.