Dall'Inghilterra: Ramsey cambia il mercato della Juve. Ora vuole restare a Torino con Allegri

vedi letture

Aaron Ramsey cambia il mercato della Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il centrocampista, reduce dall’esperienza a Euro 2020 col Galles, vorrebbe infatti restare a Torino. A cambiare i piani dell’ex Arsenal, da molti considerato vicino al ritorno in Premier League, un altro ritorno: quello di Allegri in panchina. Ramsey vorrebbe essere infatti allenato dal livornese, che era il tecnico della Vecchia Signora quando accettò l’offerta bianconera. Soprattutto, il numero 8 non vorrebbe chiudere la sua avventura italiana con l’etichetta di calciatore deludente. Se confermate queste intenzioni, considerato lo stipendio molto oneroso di Ramsey (circa 7 milioni di euro a stagione) e il contratto in scadenza nel 2023, potrebbero complicare il mercato in entrata a centrocampo della Juve.