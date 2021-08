Dall'Inghilterra: United convinto di cedere Martial. L'Inter c'è ma il prezzo spaventa

vedi letture

Nell'estate del 2015 il Manchester United sbaragliò la concorrenza per Anthony Martial, pagando al Monaco una cifra finale che, con i bonus, poteva raggiungere gli 80 milioni di euro. Un investimento che, secondo il Daily Mirror, lo United oggi considera sbagliato visto che dopo diverse occasioni fallite e pochissima continuità di rendimento il francese è stato messo sul mercato. Per il tabloid l'Inter c'è sul giocatore e lo United non si opporrebbe alla sua cessione, a patto che arrivi una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Troppi, forse, per lo stato attuale di questa Inter costretta a vendere sia Hakimi che Lukaku.