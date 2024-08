Ufficiale Dalla Fiorentina al Venezia, per il difensore Lucchesi un anno di prestito in laguna

Tutto confermato, Lorenzo Lucchesi (21 anni) è un nuovo giocatore del Venezia, che lo preleva in prestito secco dalla Fiorentina. Ieri il difensore classe 2003 si è sottoposto alle visite mediche, quindi firma sul contratto che lo lega ai lagunari per la prossima stagione. Ricordiamo che le due società, Venezia e Fiorentina, rimangono ancora in contatto per sbloccare anche il possibile affare Tessmann. Ecco il comunicato ufficiale diffuso dal club acquirente:

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con ACF Fiorentina per l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore classe 2003 Lorenzo Lucchesi.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Empoli e Juventus, Lucchesi ha vinto con la Primavera della Fiorentina una Coppa Italia e due Supercoppe di categoria, per poi passare in prestito alla Ternana, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze con due gol ed un assist.

Lorenzo Lucchesi: “Vestire la maglia del Venezia, in una stagione così importante, per me è motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Sono pronto a ripagare la fiducia della Società e del mister dando quotidianamente il massimo. Non vedo l’ora di giocare al Penzo, uno stadio dove si sente moltissimo il calore dei tifosi arancioneroverdi, che spero di incontrare al più presto.”

Benvenuto, Lorenzo".