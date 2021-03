Dalla Lazio alla Roma: il calendario dello Spezia da qui alla fine della stagione

Ventinove punti in classifica, un’annata con alcuni acuti ma pochissimi bassi, la speranza di riuscire a conservare la categoria. Lo Spezia sta facendo ottime cose per essere una matricola, ma da qui alla fine potrà avere un paio di match point per chiudere la pratica. Se è vero che con la Lazio non sarà una partita semplice, il 10 di aprile ci sarà Spezia-Crotone, in quella che assomiglia tanto a una battuta da non sbagliare per allontanarsi ulteriormente dalla zona caldissima. La penultima potrebbe essere la sfida che decreta la salvezza: al Picco si presenterà il Torino, attualmente quartultimo e con sei punti in meno. Più difficile fare punti contro Napoli o Roma: entrambe verranno ospitare nel mese di maggio.

03.04 Lazio-Spezia

10.04 Spezia-Crotone

18.04 Bologna-Spezia

21.04 Spezia-Inter

24.04 Genoa-Spezia

01.05 Verona-Spezia

09.05 Spezia-Napoli

12.05 Sampdoria-Spezia

16.05 Spezia-Torino

23.05 Spezia-Roma