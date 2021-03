Dalla Spagna: il Barcellona torna su Lautaro sfruttando le difficoltà finanziarie dell'Inter

Il Barcellona torna alla carica, un anno dopo. Dalla Spagna, più precisamente l'emittente catalana RAC1, viene spiegato come i blaugrana abbiano nuovamente acceso i propri riflettori su Lautaro Martinez dell'Inter. Il Barcellona, in quest'ottica, vorrebbe fare un nuovo tentativo per il Toro sfruttando il momento complicato a livello finanziario di casa nerazzurra per provare a strappare un prezzo inferiore rispetto ai 111 milioni della clausola di cui si parlava nei mesi scorsi.

Ricordiamo che nelle scorse settimane l'attaccante argentino ha rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri, in attesa dell'ufficialità, fino al giugno del 2024 lasciando intatta la suddetta clausola da 111 milioni di euro.