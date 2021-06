Dalla Spagna, Milan-Brahim Diaz: il Real non accetterà l'inserimento di un diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da AS, Brahim Diaz la prossima stagione giocherà o nel Real Madrid o nel Milan, non ci sono altre possibilità nella mente del calciatore. L'attaccante sogna di potersi conquistare un posto in squadra con i Blancos, ma se Ancelotti dovesse decidere di lasciarlo partire, l'unica squadra a cui direbbe di sì è il Milan. I rossoneri stanno parlando con il Real per provare a inserire un diritto di riscatto nell'eventuale rinnovo del prestito ma dalla Spagna non ci vogliono sentire. Se partirà, secondo AS, lo farà senza il rischio di essere acquistato dal club di Elliott. Il Real non accetterà altra formula se non quella del prestito secco.