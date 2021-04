Dalla Spagna: Zidane può diventare il CT della Francia, il Real pensa a Fonseca

Possibile rivoluzione in panchina per il Real Madrid, con Zinedine Zidane che potrebbe salutare a fine stagione. Come riporta todofichajes.com, il tecnico merengue vorrebbe tentare il salto in Nazionale, per sostituire l'attuale CT Deschamps, e chiudere anzitempo la sua seconda parentesi sulla panchina del Real Madrid. Dalla Spagna sono abbastanza sicuri, la decisione dell'ex fantasista francese sarebbe ormai irrevocabile e il Real Madrid si starebbe guardando intorno per cercare di trovare il sostituto del francese. E tra i papabili candidati alla panchina della Casa Blanca ci sarebbe anche Paulo Fonseca, allenatore della Roma, il cui futuro non pare ancora scritto: da Madrid arrivano attestati di stima, con il tecnico lusitano che potrebbe essere più di un'idea in casa Real.