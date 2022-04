Dalla Turchia: Torino, fatta per il turco Ridvan Yilmaz. Al Besiktas 5 milioni per il classe 2001

vedi letture

Il Torino è vicino a piazzare un colpo dalla Turchia, secondo il portale NTV Spor Channel. L'emittente spiega come il glub granata abbia di fatto raggiunto un accordo col Besiktas per Ridvan Yilmaz, terzino sinistro classe 2001 che in questa stagione si è messo in luce con i bianconeri di Turchia. L'operazione sarebbe in via di definizione sulla base di 5 milioni di euro, col Besiktas che incasserà anche il 20% dell'eventuale futura rivendita. Autore di 25 presenze con 3 gol e 4 assist in Super Lig, il Torino ha battuto la forte concorrenza dell'Eintracht Francoforte.