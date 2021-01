Dalot: "La pressione ci piace, vogliamo riportare il Milan in alto. Futuro? Testa ai rossoneri"

vedi letture

Intervistato da The Associated Press, il laterale rossonero Diogo Dalot ha parlato così della corsa Scudetto e dell'entusiasmo ritrovato proprio grazie al suo trasferimento in prestito al Milan: "Vogliamo riportare il Milan in alto, sarebbe speciale vincere lo Scudetto dopo tanti anni. Ci piace essere primi e sentire questo tipo di pressione. Futuro? Personalmente sono concentrato solo su quello che sto vivendo qui oggi, conosco le mie qualità e sono sicuro di me. So cosa posso fare. È stato fantastico sentire di nuovo l'erba sotto i miei piedi, sentire le partite e vincere giocando per 90 minuti", le parole dell'ex Porto che in Premier non aveva più trovato spazio con la maglia dei Red Devils.

Dalot è attualmente in prestito al Milan dal Manchester United.