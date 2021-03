Damascelli: "Pirlo fa il soldato giapponese, dirigenza non può chiamarsi fuori in modo codardo"

“Agnelli, CR7 e la Juventus. Non si vive di rendita”. Dalle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli analizza così la sconfitta dei bianconeri in casa contro il Benevento: “Il riassunto si ritrova nell’immagine del brasiliano Arthur che, dopo aver consegnato all’avversario il pallone del vantaggio, prima si mette le mani tra i capelli e poi nasconde il volto con la maglietta. […] La Juventus sparisce il radar dello scudetto, Pirlo fa il patetico soldato giapponese e dice di crederci ancora, è un uomo solo e nemmeno al comando di un gruppo sfiduciato, senza sangue, senza gioco. In altri tempi si andrebbe all’esonero ma non è più quel tempo e Pirlo gode di un passato irripetibile. […] Se Pirlo è colpevole, la dirigenza tutta non può chiamarsi fuori in modo codardo”.