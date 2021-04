Danilo: "CR7 ha bisogno di segnare per essere felice, ma sa che la Juve viene prima di lui"

vedi letture

Intervistato da Sky Sport, il difensore bianconero Danilo ha parlato così di Cristiano Ronaldo e delle pesanti critiche da lui ricevute in questa seconda parte di stagione: "Cristiano è così, non è una novità. Era così a Madrid, è sempre stato così anche qui: ha bisogno di segnare per essere più felice, lui sui arrabbia quando non fa gol. Ha ancora questa motivazione nonostante abbia segnato tantissimo in carriera, ma vuole sempre continuare a farlo. Cristiano però sa che l’obiettivo di squadra è prioritario rispetto a quelli personali, perciò il giorno dopo qualsiasi gara è già concentrato per vincere la prossima partita", le dichiarazioni del calciatore della Juventus.