Danilo: "Juve club più importante della mia vita, immaginavo lì i miei ultimi anni"

Danilo, difensore del Flamengo e della Nazionale brasiliana con un passato alla Juventus, ha concesso un'intervista a Ge.Globo ripercorrendo anche i suoi anni in maglia bianconera. Queste le sue dichiarazioni: "Per motivi ovvi, da professionista finisci per affezionarti ad altri mondi e ad altre maglie. Certamente, il club più importante della mia vita è la Juventus, non l’ho mai nascosto. Per tutto ciò che ho vissuto lì, per il club, per la città e per la storia. La passione per il Flamengo è rimasta a distanza, ma pensavo che non sarebbe più successo di giocare qui.

Pensavo che la mia carriera fosse indirizzata a vivere gli ultimi anni alla Juventus, e la vita è folle, le cose hanno preso una svolta inaspettata. Vale la pena ricordare che, se si pensa al Flamengo della mia infanzia e adolescenza, le cose sono cambiate molto nel calcio brasiliano. È molto più strutturato in generale, e il Flamengo ancora di più. È un club che si è strutturato in modo molto importante per accogliere questo tipo di giocatori come Jorginho, Arrascaeta, Bruno, Pedro, Alex Sandro, Filipe… Unendo il momento della mia vita alla Juventus, in cui dovevo prendere una decisione sul cambiare, alla ristrutturazione del Flamengo, questo ha riacceso quella fiamma.

La mia famiglia diceva: ‘Andiamo, vieni al Flamengo’. A un certo punto ho chiamato uno dei miei fratelli e gli ho detto: ‘Ho questo, questo, questo… e il Flamengo’. Lui ha risposto: ‘Fratello, lo sai già cosa vuoi. Mi stai chiamando, ma sai già dove vuoi andare’".