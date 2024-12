Danilo resta alla Juve o va al Napoli? Del Piero: "Non penserà soltanto a sé stesso..."

Direttamente da Dubai, paese in cui sta andando in scena in questi ultimi giorni del 2024 il Globe Soccer Awards, l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha così commentato il momento di Danilo, capitano bianconero che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e può lasciare il club bianconero già a gennaio visto l'importante pressing del Napoli: "E’ un ragazzo sensibile, la decisione se rimanere fino a giugno o andare a gennaio al Napoli non è facile ma lui la prenderà non pensando a se stesso ma nell’interesse di tutti".

Poi cambiando reparto Del Piero ha aggiunto: "Come caratteristiche sia Yildiz sia Gonzalez possono giocare da trequartista, ma dipende da chi hanno attorno. Alla Juve c’è un cambiamento in corso".

Sulla possibilità che Danilo si trasferisca dalla Juventus al Napoli nel mese di gennaio, l'ex Raffaele Di Fusco recentemente s'è così espresso ai microfoni di 'TMW': "Per me arriva perché in effetti in difesa e a centrocampo molto era stato bloccato in estate dalla mancata cessione di Osimhen. A mio parere arriveranno a gennaio un paio di difensori e un centrocampista. Danilo e un altro centrale oppure un centrale e un esterno, ad esempio Biraghi che è appetibile per il Napoli".