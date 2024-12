Danilo spazza via i dubbi sul suo futuro: "Mai visto un capitano andar via a metà stagione"

Danilo chiude a qualsivoglia possibilità di addio a gennaio. Al termine della gara vinta 2-0 contro il Manchester City, il capitano della Juventus s'è così espresso sulla scorsa estate e su ciò che potrebbe accadere a gennaio: "In estate mi avevano piazzato in tante squadre, in tanti club. Ma io non ho mai detto nulla né sono mai andato dalla Juve per dire che volevo andare via. Il mio legame con la Juventus va oltre il giocare di più o di meno, mi metto a disposizione e in discussione sempre. So che alcune prestazioni sono state altalenanti e sotto il mio livello. Ho un contratto fino a giugno e voglio restarci fino alla fine, non ho mai visto un capitano lasciare la sua squadra a metà stagione e non sarò certo io il primo a farlo..."

Juventus-Manchester City 2-0, il tabellino della gara

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram (24' st McKennie); Conceicao (24' st Weah), Koopmeiners, Yildiz (40' st Mbangula); Vlahovic (40' st Douglas Luiz). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; B. Silva, Gundogan, De Bruyne; Doku (33' st Savinho), Haaland, Grealish (42' st Nunes). A disposizione: Ortega, Hudson, Kovacic, Matheus, Foden, Wright, Simpson-Pusey, O'Reilly, McAtee, Wilson-Esbrand. Allenatore: Josep Guardiola.

Arbitro: Turpin

Marcatori: 8' st Vlahovic (J), 30' st McKennie (J)

Ammoniti: Di Gregorio (J), Grealish, B. Silva (M)