Davis mette il punto esclamativo sul match: segna l'Udinese, 2-0 al Genoa nel recupero
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L'Udinese mette il punto esclamativo sul match del "Ferraris". Arriva il raddoppio bianconero sul Genoa con Keinan Davis che approfitta di un errore di Marcandalli per andare verso Bijlow e trafiggerlo in diagonale realizzando il gol del 2-0.
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