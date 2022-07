De Ketelaere arriva domani: lunedì le visite mediche del nuovo trequartista del Milan

Dopo una trattativa lunghissima, il Milan ha chiuso negli scorsi giorni per l'acquisto di Charles De Ketelaere, in arrivo dal Brugge per 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il belga è atteso in città domani, mentre lunedì svolgerà le visite mediche con i rossoneri e firmerà il contratto con scadenza quinquennale.