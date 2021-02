De Laurentiis al fianco del Napoli: oggi allo stadio senza l'idea di mettere in atto un ribaltone

Tuttosport oggi in edicola spiega che per la gara di oggi contro la Juventus, Aurelio De Laurentiis sarà al solito posto nella tribuna del Maradona, anche per dimostrare il suo sostegno alla squadra. Confida nell'organico che ha messo in piedi e vuole sovvertire i pronostici: non ha peraltro intenzione di dar vita a un ribaltone, anche se è chiaro che in caso di tracollo tra oggi e domenica prossima, allora potrebbe prendere un'altra strada.