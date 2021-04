De Laurentiis e i complimenti a Corsi per Dionisi: "Come fai a scegliere tecnici così bravi?"

vedi letture

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha svelato un retroscena relativo a una telefonata con Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. Oggetto della discussione l'attuale allenatore del club toscano Alessio Dionisi, uno dei profili attenzioni da ADL per la prossima stagione. "De Laurentiis - ha detto - mi ha chiamato dopo la Coppa Italia per farmi i complimenti per come abbiamo giocato. Mi disse: ‘Ma come fai a scegliere allenatori così bravi?’ Faceva rifermento anche a Sarri", ha detto.