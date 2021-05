De Laurentiis non farà sconti: per Insigne o rinnovo o addio nelle prossime settimane

vedi letture

Gazzetta fa il punto sul futuro di Lorenzo Insigne, la cui questione rinnovo scalda l'estate del Napoli. Contratto in scadenza nell'estate del 2022, benché non ci sia stato nessun incontro ufficiale, finora, le parti hanno lasciato intendere che la discussione non sarà semplice. Contratto da 4,6 milioni di euro, il club è intenzionato a metterlo subito sul mercato in caso di mancato accordo.